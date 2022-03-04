اللوبي الصهيوني يطالب امازون بعدم بيع منتجات بشعارات تحمي فلسطين

العالم-فلسطين

واتهمت منظمة تحمل اسم الحملة ضد معاداة السامية شركة أمازون بالترويج للتحريض ضد إسرائيل من خلال الاستمرار في بيع الملابس التي تعرض شعارات وصور ادعت أنها معادية للسامية.

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , تسوق شركة أمازون حاليا على موقعها على الإنترنت قمصانًا تحمل عبارة ستكون فلسطين حرة وقمصانا أخرى تحمل شعار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وهناك عدة منتجات أخرى تحمل شعارات متضامنة مع فلسطين منها عبارات: حرروا فلسطين ودافعوا عن الشعب الفلسطيني، وأوقفوا تمويل إسرائيل، في حين يقول وصف آخر، أوقفوا الاحتلال الإسرائيلي فيما تروج منتجات أخرى لمقاطعة إسرائيل.

وتقوم عدة شركات أميركية بتسويق هذه المنتجات منها شركة تحمل علامتها التجارية اسم فلسطين الحرة وأخرى تحمل اسم ملبوسات الانتفاضة.

وفي وصف أحد المنتجات تقول شركة ملبوسات الانتفاضة عن أحد قمصانها: إذا كنت تؤمن بمستقبل ينتهي فيه الاحتلال الإسرائيلي وتتحرر فيه فلسطين أخيرًا فهذا قميص مثالي لزيادة الوعي.