موريتانيا تعلن موعد إجلاء طلابها العالقين في أوكرانيا

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، في بيان، إن اللمسات النهائية لعملية إجلاء كافة المواطنين الموريتانيين العالقين في الأراضي الأوكرانية انتهت، ووصلوا إلى دولتي المجر ورومانيا.

وأعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الموريتانيين في أوكرانيا عن تنظيم رحلة إجلاء لكافة الطلبة الموريتانيين المذكورين، على أن تكون المغادرة من: بودابست الساعة 9:45 دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق 06/03/2022 على متن الخطوط الجوية التركية في رحلتها رقم 1036TK.

ودعت الوزارة الطلبه القادمين من أوكرانيا والمعنيين بعملية الإجلاء الاتصال بمندوب السفارة الموريتانية في برلين والمتواجد حاليا في بودابست، لتأمين تسليم التذاكر، واستكمال إجراءات الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.