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موريتانيا تعلن موعد إجلاء طلابها العالقين في أوكرانيا

موريتانيا تعلن موعد إجلاء طلابها العالقين في أوكرانيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الموريتانية، تنظيم رحلة لإجلاء كافة الطلاب الموريتانيين العالقين بالأراضي الأوكرانية، يوم الأحد المقبل.

العالم _ افريقيا

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، في بيان، إن اللمسات النهائية لعملية إجلاء كافة المواطنين الموريتانيين العالقين في الأراضي الأوكرانية انتهت، ووصلوا إلى دولتي المجر ورومانيا.

وأعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الموريتانيين في أوكرانيا عن تنظيم رحلة إجلاء لكافة الطلبة الموريتانيين المذكورين، على أن تكون المغادرة من: بودابست الساعة 9:45 دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق 06/03/2022 على متن الخطوط الجوية التركية في رحلتها رقم 1036TK.

ودعت الوزارة الطلبه القادمين من أوكرانيا والمعنيين بعملية الإجلاء الاتصال بمندوب السفارة الموريتانية في برلين والمتواجد حاليا في بودابست، لتأمين تسليم التذاكر، واستكمال إجراءات الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

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موريتانيا تعلن موعد إجلاء طلابها العالقين في أوكرانيا

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