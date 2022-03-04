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الإعلام البرتغالي يشيد باداء مهدي طارمي

الإعلام البرتغالي يشيد باداء مهدي طارمي
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أشاد الاعلام البرتغالي بـاداء اللاعب الإيراني لفريق بورتو" مهدي طارمي" وكتبت: إنه أفضل مهاجم العام في الدوري البرتغالي وقد قدم أداء مذهلا بقميص بورتو.

العالم - ايران

ویعتبر طارمي من أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي، و اظهر هذا المهاجم الإيراني لفریق بورتو كفاءته الفنية العالية وسجل أهدافا حاسمة لفريقه.

وموقع "Sp Fútbol Portugués"، وهو أحد أشهر المواقع الرياضية في البرتغال وأشاد باداء اللاعب الايراني طارمي وكتب: إذا طلبت من أي مشجع برتغالي لكرة القدم التعليق على الجودة الفنية لمهدي طارمي بلا شك حصل على لقب أفضل مهاجم للعام في الدوري البرتغالي.

ويذكر أن طارمي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في عام 2020، كما اختير عدة مرات كأفضل لاعب اجنبي للاسبوع في اسيا.

وشارك اللاعب الايراني لكرة القدم مهدي طارمي، في 35 مباراة بقميص فريق بارتو في 2021-2022 وتمكن من تسجيل 35 هدفًا و 13 تمريرة حاسمة.

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