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أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية العام الحالي

أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية العام الحالي
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مصدر عبري إن عدد المستوطنين بالضفة المحتلة حتى شهر يناير الماضي وصل إلى 491923 مستوطناً موزعين على 150 مستوطنة.

العالم - فلسطين

وأضافت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيجتاز خلال العام الحالي نصف مليون.

وبحسب "يسرائيل هيوم " فإن عدد المستوطنين خلال العام الماضي ازداد بمقدار 3.3%؜ مقارنة بـ 2.6%؜ خلال عام 2020، وهي الزيادة الأكبر في عدد المستوطنين بالضفة الغربية منذ عام 2012.

وذكرت الصحيفة أنه منذ عام 2011 ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة بنسبة 43%؜، بينما شكل اليهود المتدينين حوالي 36%؜ من مجمل المستوطنين بالضفة الغربية، بينما شكل العلمانيون حوالي 29% إضافة إلى 35%؜ من اليهود القوميين.

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