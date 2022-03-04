أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية العام الحالي

العالم - فلسطين

وأضافت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيجتاز خلال العام الحالي نصف مليون.



وبحسب "يسرائيل هيوم " فإن عدد المستوطنين خلال العام الماضي ازداد بمقدار 3.3%؜ مقارنة بـ 2.6%؜ خلال عام 2020، وهي الزيادة الأكبر في عدد المستوطنين بالضفة الغربية منذ عام 2012.

وذكرت الصحيفة أنه منذ عام 2011 ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة بنسبة 43%؜، بينما شكل اليهود المتدينين حوالي 36%؜ من مجمل المستوطنين بالضفة الغربية، بينما شكل العلمانيون حوالي 29% إضافة إلى 35%؜ من اليهود القوميين.