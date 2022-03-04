أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية العام الحالي

العالم - فلسطين
وأضافت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيجتاز خلال العام الحالي نصف مليون.
وبحسب "يسرائيل هيوم " فإن عدد المستوطنين خلال العام الماضي ازداد بمقدار 3.3% مقارنة بـ 2.6% خلال عام 2020، وهي الزيادة الأكبر في عدد المستوطنين بالضفة الغربية منذ عام 2012.
وذكرت الصحيفة أنه منذ عام 2011 ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة بنسبة 43%، بينما شكل اليهود المتدينين حوالي 36% من مجمل المستوطنين بالضفة الغربية، بينما شكل العلمانيون حوالي 29% إضافة إلى 35% من اليهود القوميين.