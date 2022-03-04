ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 56 شهيدا

العالم ـ باكستان

وذكر مستشفى ليدي ريدينج، الذي نُقل إليه معظم ضحايا انفجار اليوم الجمعة، في بيان أن عدد المصابين بالمستشفى بلغ 194 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام المركزي إنه وفقا للتقارير الأولية ، حاول اثنان من المهاجمين دخول مسجد في سوق عيسى خواني بالمدينة وأطلقوا النار على رجال الشرطة الواقفين. ونتيجة لذلك ، استشهد شرطي وأصيب الآخر بجروح خطيرة. وعقب الهجوم وقع انفجار في المسجد.

وصرح المسؤول بالشرطة وحيد خان لوكالة أسوشيتد برس أن الانفجار وقع أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار لأداء صلاة الجمعة.

وكان الشاهد شايان حيدر يستعد لدخول المسجد عندما أدى انفجار قوي به إلى الشارع.

قال: "فتحت عيني وكان هناك غبار وأجساد في كل مكان".