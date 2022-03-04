بالفيديو..هذا ما قاله إقبال رضوي عن الانفجار الانتحاري في باكستان

العالم - خاص بالعالم

وقال إقبال رضوي "سبب تأسيس باكستان هو ان يتمكن جميع المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، ولكن للاسف الارهاب الوهابي والتكفيري لازال يحرم باكستان من ذلك، مسلسل الارهاب هذا خيث وواضح الاهداف وابرز هو ان لا يسمح لباكستان بان تصبح قوية، السوال الاهم لماذا تتقاضى الحكومة ومؤسسات الدولة عن مثل هذه المذابح فهي المسؤول الاول والأخير عن امن المواطنين، للاسف بعض الدول المغرضة تجبر باكستان على دعم التعصب الديني".

هذا وقد استشهد مالايقل عن 56 واصيب نحو 200 اخرين حالة 50 منهم حرجة في تفجير انتحاري استهدف المصلين داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، أوضحت الشرطة الباكستانية، أن شخصين على دراجة نارية، وصلا إلى مقربة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، حيث أوقفتهما الشرطة للتفتيش، وأضافت الشرطة ان الارهابيين فتحا النار باتجاه عناصرها، ودخلا المسجد، واوضحت بأن التحقيقات لا تزال جارية في الهجوم.