المجر: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين

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وذكر أوربان في مقابلة "العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير" مضيفا أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا.

ويوم أمس الخميس، أعلنت المجر عدم موافقتها على قرار الاتحاد الأوروبي بمنح اللاجئين الأوكرانيين إقامة مؤقتة داخل دول الاتحاد.

ووفقا لـ"رويترز" أثارت المجر موجة من الخلاف في رد الاتحاد الأوروبي على العمليات العسكرية في أوكرانيا، بقولها إنها وحلفاءها في أوروبا الشرقية لا يؤيدون منح إقامة مؤقتة للفارين من الصراع.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.