بالفيديو..تفاصيل مجزرة مسجد بيشاور شمال غرب باكستان

العالم - خاص بالعالم

لم يشفع لهم سجودهم في بيت من بيوت الله، لتنال منهم يد الارهاب، نحو 60 شهيدا وقرابة المئتي جريح، في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور غرب باكستان، مصادر طبية محلية قالت إن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع، نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين، ما استدعى اعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدية نتيجة كثرة الإصابات.

الشرطة الباكستانية قالت إنها لا تزال تحقق في الجريمة، موضحة أن إرهابيين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد، على دراجة نارية، إلا أن الشرطة أوقفتهما للتفتيش، ففتحا النار باتجاه الشرطة ثم دخلا إلى المسجد، مصادر محلية قالت إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط المسجد قبل العملية الارهابية.

وردا على المجزرة اعتبر نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان السيد أحمد إقبال رضوي أن الارهاب الوهابي التكفيري يحرم المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، موجها انتقاداته للدولة ومطالبا اياها بحماية المدنيين.



وقال نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين السيد أحمد إقبال رضوي: "سبب تاسيس باكستان هو ان يتمكن جميع المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، ولكن للاسف الارهاب الوهابي والتكفيري لازال يحرم باكستان من ذلك، مسلسل الارهاب هذا خبيث وواضح الاهداف وابرزها هو ان لا يُسمح لباكستان بأن تصبح قوية، السؤال الأهم، لماذا تتغاضى الحكومة ومؤسسات الدولة عن مثل هذه المذابح، فهي المسؤول الاول والاخير عن امن المواطنين، للاسف بعض الدول المغرضة تجبر باكستان على دعم التعصب الديني".

صور الانفجار الأولى التي انتشرت تظهر حجم الدمار في المسجد والمباني القريبة منه، اضافة الى عمليات الاسعاف التي تقوم بها وحدات الدفاع المدني.