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'فتح' تطالب العالم بـ'صرخة حقيقية' بوجه الاحتلال

'فتح' تطالب العالم بـ'صرخة حقيقية' بوجه الاحتلال
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

طالبت حركة "فتح"، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعدم الكيل بمكيالين.

العالم - فلسطين

وقال القواسمي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "نذكر العالم أن هناك شعب فلسطين وهو محتل ومضطهد من قبل "إسرائيل"، تمارس الأخيرة بحقه كل أشكال التنكيل والقتل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت، وتفرض عليه نظام فصل عنصري وابارتهايد بشكل منافٍ لأبسط حقوق الإنسان، ولا نسمع إدانة أو رفضا من العالم ومؤسساته أمام هذه الجرائم".

وتساءل القواسمي: هل الدم الفلسطيني بالنسبة للبعض دم من الدرجة الثانية؟ وهل الإنسانية تصنف وفقا للعرق واللون؟ مطالبا العالم بصرخة حقيقية في وجه المحتل الإسرائيلي بحتمية إنهاء احتلاله لدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة.

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'فتح' تطالب العالم بـ'صرخة حقيقية' بوجه الاحتلال

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