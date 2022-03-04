الخارجية الفلسطينية: جهودنا متواصلة لتأمين سلامة جاليتنا في أوكرانيا

العالم - فلسطين

وطمأن السفير الديك في بيان، "أبناء شعبنا على صحة وسلامة جميع أبناء جاليتنا وطلبتنا"، وأكد أنه لم يتعرض أي منهم لمكروه.

وذكر أنه ولليوم الثامن "تتواصل عملية الإجلاء على مدار الساعة، وبإشراف ميداني مباشر من خلية الأزمة المشكّلة في أوكرانيا، بالشراكة التامة بين سفير فلسطين وكادر السفارة ورؤساء الجالية ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع أوكرانيا، وجهاز المخابرات العامة".

وقال الديك: "بما مكننا من التواصل مع جميع أبناء جاليتنا وطلبتنا في عموم المدن والمقاطعات الأوكرانية بما فيها المناطق الريفية البعيدة، حيث تشرف خلية الأزمة على الاتصال والتواصل مع جميع أبناء شعبنا، وتواكب خروج أي منهم من منزله أو سكنه، وتتابع معه باتصال مباشر أثناء وجوده بالطرق التي تستغرق ساعات طويلة وصولاً للمعابر الحدودية".

وذكر "أننا نواجه مشكلة حقيقية في وجود عدد من أبناء شعبنا في مدينة سومي المحاصرة، إذ تتواصل جهودنا على مدار الساعة مع الدول الشقيقة والصديقة ومع الأطراف كافة، بما فيها الدولية والأممية، لتوفير ممر آمن لإخراجهم سالمين منها".