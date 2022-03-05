هكذا سقط الاعلام العالمي بالضربة القاضية خلال حرب اوكرانيا

خاص بالعالم

لطالما تغنى الاعلام العالمي دوماً بالحضارة وبالموضوعية وبالاخلاقية سقط بالضربة القاضية في ايام قليلة، فخرجت منه كل روائح العنصرية وكأن الحروب يجب ان تبقى في منطقة واحدة في هذا العالم، الذي تغاضى ولا يزال عن الجرائم التي طالت الشعوب العربية والاسلامية، وها هو اليوم يفتح الهواء متباكياً على الاوكرانيين لانهم ذووا بشرة بيضاء وعيون زرقاء.

ممنوع ان تقع الحرب في مناطق اخرى عند ذوي البشرة البيضاء واصحاب الشعر الاشقر والعيون الزرق، بمعنى يجب ان تبقى الحروب في الشرق الاوسط وفي المناطق والشعوب الفقيرة او في افريقيا او في اي مكان آخر، لكن في اوروبا او في امريكا ممنوع ان تقع الحروب، وهذه العنصرية سقطت معها اعرق المؤسسات الاعلامية وليست سقوط عادي بل بالضربة القاضية.

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