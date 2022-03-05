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" امساكية شهر رمضان 2022"في عدد من الدول العربية

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

قبل شهر من بدء شهر رمضان الكريم نضع بين ايديكم، إمساكية الشهر الكريم في عدد من بالدان العربية منها فلسطين، الأردن، السعودية، العراق، سوريا والسودان،التي بامكانكم التعرف من خلالها على عدد ساعات الصوم، والتي تحدد لكم توقيت اذان صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

العالم - منوعات

ويمكنك أيضاً أن تتعرف على وقت صلاة الشروق، كما تستطيع التعرف على موعد وانتهاء شهر رمضان 2022 الذي يتمناه كل مسلم من العام إلى العام.

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 19 دقيقة ، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55 ، الإمساك 3:55 ، الفجر 4:15 ، الشروق 5:43 ، الظهر 11:58 ، العصر 3 : 30.

الأحد 3 أبريل ، الموافق 2 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 21 دقيقة ، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54 ، إمساك 3:54 ، الفجر 4:14 ، الشروق 5:42 ، الظهر 11:58 ، العصر 3:30.

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 23 دقيقة ، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52 ، إمساك 3:52 ، الفجر 4:12 ، الشروق 5:41 ، الظهر 11:58 ، العصر 3 : 30.

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 25 دقيقة ، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51 ، إمساك 3:51 ، الفجر 4:11 ، الشروق 5:40 ، الظهر 11:58 ، العصر 3 : 30.

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 27 دقيقة ، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50 ، إمساك 3:50 ، الفجر 4:10 ، الشروق 5:39 ، الظهر 11:57 ، العصر 3 : 30.

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 29 دقيقة ، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48 ، إمساك 3:48 ، الفجر 4:08 ، الشروق 5:37 ، الظهر 11:57 ، العصر 3 : 30.

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 31 دقيقة ، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47 ، إمساك 3:47 ، الفجر 4:07 ، الشروق 5:36 ، الظهر 11:57 ، العصر 3 : 30.

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 33 دقيقة ، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46 ، إمساك 3:46 ، الفجر 4:06 ، الشروق 5:35 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 35 دقيقة ، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44 ، إمساك 3:44 ، الفجر 4:04 ، الشروق 5:34 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الاثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 37 دقيقة ، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43 ، إمساك 3:43 ، الفجر 4:03 ، الشروق 5:33 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 39 دقيقة ، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42 ، إمساك 3:42 ، الفجر 4:02 ، الشروق 5:32 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 41 دقيقة ، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40 ، الإمساك 3:40 ، الفجر 4:00 ، الشروق 5:30 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 43 دقيقة ، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39 ، إمساك 3:39 ، الفجر 3:59 ، الشروق 5:29 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 45 دقيقة ، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38 ، إمساك 3:38 ، الفجر 3:58 ، الشروق 5:28 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 47 دقيقة ، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36 ، إمساك 3:36 ، الفجر 3:56 ، الشروق 5:27 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 48 دقيقة ، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35 ، إمساك 3:35 ، الفجر 3:55 ، الشروق 5:26 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الاثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 50 دقيقة ، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34 ، إمساك 3:34 ، الفجر 3:54 ، الشروق 5:25 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 52 دقيقة ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32 ، إمساك 3:32 ، الفجر 3:52 ، الشروق 5:24 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 54 دقيقة ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31 ، إمساك 3:31 ، الفجر 3:51 ، الشروق 5:23 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 56 دقيقة ، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30 ، إمساك 3:30 ، الفجر 3:50 ، الشروق 5:22 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 58 دقيقة ، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28 ، إمساك 3:28 ، الفجر 3:48 ، الشروق 5:21 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة ، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27 ، إمساك 3:27 ، الفجر 3:47 ، الشروق 5:20 ، الظهر 11:53 ، العصر 3:29.

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة ودقيقتان ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26 ، إمساك 3:26 ، الفجر 3:46 ، الشروق 5:19 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الاثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25 ، إمساك 3:25 ، الفجر 3:45 ، الشروق 5:18 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23 ، إمساك 3:23 ، الفجر 3:43 ، الشروق 5:17 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22 ، إمساك 3:22 ، الفجر 3:42 ، الشروق 5:16 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21 ، إمساك 3:21 ، الفجر 3:41 ، الشروق 5:15 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 11 دقيقة ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20 ، إمساك 3:20 ، الفجر 3:40 ، الشروق 5:14 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 13 دقيقة ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18 ، إمساك 3:18 ، الفجر 3:38 ، الشروق 5:13 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 15 دقيقة ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17 ، إمساك 3:17 ، الفجر 3:37 ، الشروق 5:12 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

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