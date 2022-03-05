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ويمكنك أيضاً أن تتعرف على وقت صلاة الشروق، كما تستطيع التعرف على موعد وانتهاء شهر رمضان 2022 الذي يتمناه كل مسلم من العام إلى العام.

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 19 دقيقة ، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55 ، الإمساك 3:55 ، الفجر 4:15 ، الشروق 5:43 ، الظهر 11:58 ، العصر 3 : 30.

الأحد 3 أبريل ، الموافق 2 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 21 دقيقة ، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54 ، إمساك 3:54 ، الفجر 4:14 ، الشروق 5:42 ، الظهر 11:58 ، العصر 3:30.

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 23 دقيقة ، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52 ، إمساك 3:52 ، الفجر 4:12 ، الشروق 5:41 ، الظهر 11:58 ، العصر 3 : 30.

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 25 دقيقة ، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51 ، إمساك 3:51 ، الفجر 4:11 ، الشروق 5:40 ، الظهر 11:58 ، العصر 3 : 30.

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 27 دقيقة ، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50 ، إمساك 3:50 ، الفجر 4:10 ، الشروق 5:39 ، الظهر 11:57 ، العصر 3 : 30.

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 29 دقيقة ، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48 ، إمساك 3:48 ، الفجر 4:08 ، الشروق 5:37 ، الظهر 11:57 ، العصر 3 : 30.

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 31 دقيقة ، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47 ، إمساك 3:47 ، الفجر 4:07 ، الشروق 5:36 ، الظهر 11:57 ، العصر 3 : 30.

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 33 دقيقة ، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46 ، إمساك 3:46 ، الفجر 4:06 ، الشروق 5:35 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 35 دقيقة ، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44 ، إمساك 3:44 ، الفجر 4:04 ، الشروق 5:34 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الاثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 37 دقيقة ، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43 ، إمساك 3:43 ، الفجر 4:03 ، الشروق 5:33 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 39 دقيقة ، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42 ، إمساك 3:42 ، الفجر 4:02 ، الشروق 5:32 ، الظهر 11:56 ، العصر 3 : 30.

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 41 دقيقة ، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40 ، الإمساك 3:40 ، الفجر 4:00 ، الشروق 5:30 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 43 دقيقة ، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39 ، إمساك 3:39 ، الفجر 3:59 ، الشروق 5:29 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 45 دقيقة ، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38 ، إمساك 3:38 ، الفجر 3:58 ، الشروق 5:28 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 47 دقيقة ، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36 ، إمساك 3:36 ، الفجر 3:56 ، الشروق 5:27 ، الظهر 11:55 ، العصر 3 : 30.

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 48 دقيقة ، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35 ، إمساك 3:35 ، الفجر 3:55 ، الشروق 5:26 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الاثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 50 دقيقة ، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34 ، إمساك 3:34 ، الفجر 3:54 ، الشروق 5:25 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 52 دقيقة ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32 ، إمساك 3:32 ، الفجر 3:52 ، الشروق 5:24 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 54 دقيقة ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31 ، إمساك 3:31 ، الفجر 3:51 ، الشروق 5:23 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 56 دقيقة ، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30 ، إمساك 3:30 ، الفجر 3:50 ، الشروق 5:22 ، الظهر 11:54 ، العصر 3 : 30.

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة الصيام 14 ساعة و 58 دقيقة ، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28 ، إمساك 3:28 ، الفجر 3:48 ، الشروق 5:21 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة ، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27 ، إمساك 3:27 ، الفجر 3:47 ، الشروق 5:20 ، الظهر 11:53 ، العصر 3:29.

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة ودقيقتان ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26 ، إمساك 3:26 ، الفجر 3:46 ، الشروق 5:19 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الاثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25 ، إمساك 3:25 ، الفجر 3:45 ، الشروق 5:18 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23 ، إمساك 3:23 ، الفجر 3:43 ، الشروق 5:17 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22 ، إمساك 3:22 ، الفجر 3:42 ، الشروق 5:16 ، الظهر 11:53 ، العصر 3 : 29.

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21 ، إمساك 3:21 ، الفجر 3:41 ، الشروق 5:15 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 11 دقيقة ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20 ، إمساك 3:20 ، الفجر 3:40 ، الشروق 5:14 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 13 دقيقة ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18 ، إمساك 3:18 ، الفجر 3:38 ، الشروق 5:13 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة الصيام 15 ساعة و 15 دقيقة ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17 ، إمساك 3:17 ، الفجر 3:37 ، الشروق 5:12 ، الظهر 11:52 ، العصر 3 : 29.