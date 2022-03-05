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سيناريو هوليوودي عن استهداف موقع نووي في اوكرانيا

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث بالشؤون الدولية رضوان قاسم ان مزاعم استهداف محطة زاباروجية النووية في اوكرانيا، مجرد سيناريو هوليوودي يمارسه الغرب ضد روسيا.

العالم - خاص بالعالم

وقال رضوان قاسم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الغرب، استخدم ذات السيناريو في سوريا، حيث كانوا يعلنون قبل يومين ان الرئيس الاسد، يريد استخدام الكيمياوي ثم بعد يومين أو ثلاثة أيام، يقوم بعض الممثلين بتنفيذ تمثيلية ليقولوا هناك مناطق ضربت بالكيمياوي.

وأكد ان التصريحات الاميركية، في الحالة الاوكرانية أيضاً سبقت وقائع تشابهت معالمها مع ما حدث في سوريا.

واستبعد رضوان قاسم صحة المزاعم الغربية حول استهداف روسيا مفاعل نووية في اوكرانيا، مؤكداً ان الجيش الروسي يتقدم بالعملية العسكرية في اوكرانيا، فكيف يعقل ان يستهدف نفسه قبل الاوكرانيين وهذا خطأ لايرتكبه الا مجنون.

هذا وأعلنت كييف ان مفاعل زاباروجية النووية قد تعرضت للقصف، في حين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الدفاع الروسية وهيئة الطوارئ الأوكرانية نفت هذه المزاعم.

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