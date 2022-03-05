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الدفاع الروسية: النازيون باوكرانيا يقومون بتفجير المنازل على رؤوس اصحابها

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم، ان وزارة الدفاع الروسية اعلنت سيطرتها على عشر مدن جديدة في اوكرانيا، وان العملية الروسية، ودمرت مستودع اسلحة للصواريخ المضادة للدبابات، ودمرت اكثر من الف 1800 منشأة عسكرية.

خاص بالعالم

واوضح مراسلنا خلال تغطية لتطورات الازمة الاوكرانية في يومها العاشر، ان الدفاع الروسية تؤكد ان الاوضاع الانسانية في انحاء اوكرانيا كارثية، لافتاً ال ان الدفاع الروسية تؤكد ان القوميين في اوكرانيا فجروا مبنى سكني وبقى 20 شخصا تحت الانقاض.

واكد مراسلنا ان الدفاع الروسية صرحت ان النازيون في اوكرانيا يقومون بتفجير المناطق السكنية التي تنتهي بسقوط المزيد من الضحايا، مشيراً الى ان هؤلاء النازيون والقوميون يرتهنون المدنيين عندما يخرجون من المناطق ويحاصرونهم ويستخدمونهم كدروع بشرية امام تقوم القوات الروسية ما يصعب على الروس التقدم.

كما اضاف مراسلنا، ان القوميون النازيون، يقومون بتدمير كل شيء حتى المنازل على رؤوس اهاليها وهذا ما يؤدي وقوع ضحايا كثر.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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