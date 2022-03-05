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روسيا كشفت فقط 10 بالمئة من قدراتها العسكرية باوكرانيا

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث والمحلل السياسي من بغداد حيدر البرزنجي، العملية الروسية في اوكرنيا هدفها ابعاد خطر الناتو الذي بدا يتمدد على الاراضي الروسية، وان موسكو رسمت خطة استراتيجية للسيطرة على العاصمة الاوكرانية كييف ولا يفصلها الا ايام قلائل.

خاص بالعالم

وقال البرزنجي خلال تغطية لتطورات الازمة الاوكرانية في يومها العاشر: ان جميع الامور مهيئة لروسيا لكنها تستخدم استراتيجية تحاول ان تؤمن ممرات آمنة لاخراج المدنيين ووعدم وقوع المزيد من الدمار في العاصمة، وليس هدفها الغزو كما يروج له الولايات المتحدة الامريكية والغرب، بل تريد فقط ان تبعد الخطر القومي عن روسيا.

واضاف البرزنجيأن ان روسيا تريد ان تنفذ سياستها الخارجية تجاه ما تحصل من ممارسات، وقد اجرت مناورات بينت خلالها عن تطور اسلحتها.

ولفت البرزنجي الى ان اوكرانيا تعترف بضعفها وعدم مقاومتها وخسرت الكثير وخسرت الحليف الاستراتيجي الذي يقف معها، وان القدرات العسكرية الروسية لم يظهر منها اكثر من 10 بالمئة. معتبراً ان روسيا صنعت الممكن وهو انها استطاعت ان تحافظ على امنها القومي وتغيير موازين القوى.

واكد البرزنجي: ان روسيا اليوم لديها تحالفات مع العديد من الدول كالصين وايران ودول في الشرق والغرب وتمكنت من كسر الهيمنة الغربية.

وشدد البرزنجي على ان هناك عنصرية تصرفات قومية نازية تجاه روسيا وهي التي دفعت بها الى الدخول في اوكرانيا لتنفيذ عملية تأديبية.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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