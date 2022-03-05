السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

البرلمان العراقي يمدّد فترة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

بدقائق معدودة؛ على غير ما جرت عليه، العادة صوت البرلمان العراقي على تمديد فترة ترشح رئيس الجمهورية، وسرعان ما رفعت الجلسة من دون شد وجذب،

العالم - مراسلون

القرار البرلماني جاء بعد الحكم الذي خرجت به المحكمة الاتحادية والقاضي بعدم دستورية تمديد الترشيح من قبل هيئة رئاسة البرلمان؛ وانما يجب ان يتم عن طريق تصويت النواب بصفتهم مُشرعين ممثلين عن الشعب.

ما يزال حسم اختيار رئيس للجمهورية يمثل ملفا شائكا أمام الطيف السياسي تحت قبة البرلمان، ثمة مبادرة قدمها الاطار التنسيقي تتلخص بالوصول الى صيغة توافقية بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني.

لكن يبدو ان الطريق غير معبد امام هذه المبادرة؛ فكل حزب متمسك بمرشحه ، بالمقابل برز تحالف كردي آخر باسم "التحالف من أجل الشعب" بمرشح ثالث.

ثلاثة أيام تبدأ من الأحد المقبل هي المدة التي حددها البرلمان لتقديم اوراق اعتماد اي عراقي تتوافر فيه الشروط من اجل الترشح لمنصب رئيس الجمهوري.

في اجراء يراه الكثير ديمقراطي شكلي، انطلاقا من عرف سياسي تشهده بغداد منذ التغيير يقضي بأن منصب الرئيس من حصة الكرد لا غيرهم، امتثالا لشروط التوافقية السياسية في تقاسم المناصب.

فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لا يعني حل الخلاف المستعر حوله، بمقد ما يمثله من منح وقت اضافي للكتل السياسية من اجل البدء بجولات مفاوضات جديدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

بشرى سارة يحملها مؤشر إصابات كورونا في العراق

العراق.. مصرع ثلاثة عمال إثر حريق مخبز وسط بغداد

الصدر يقدم 5 مقترحات تخص ارتفاع الأسعار في العراق

الاحتلال الأمريكي ينقل معدات عسكرية من سوريا إلى العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 زيارة هرتصوغ لتركيا.. الأهداف والتداعيات

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-03-2022

بن سلمان يسعى لاستبدال شركة أمريكية تشرف على تدريب 'الحرس الوطني'

جيش ميانمار يسحب الجنسية من كبار زعماء المعارضة

بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه

بوتين يؤكد على شروطه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا