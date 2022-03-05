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محتجون في لندن يطالبون بوقف التآمر السعودي البحريني على شعوب المنطقة

محتجون في لندن يطالبون بوقف التآمر السعودي البحريني على شعوب المنطقة
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

طالب محتجون في لندن بوقف "التآمر السعودي البحريني على شعوب المنطقة".

العالم- البحرين

جاءت المطالبة خلال اعتصام نظمه ناشطون أمام السفارة السعودية وسط العاصمة البريطانية لندن رفعوا خلالها لافتات وأطلقوا شعارات تطالب بوقف التآمر السعودي البحريني على شعوب البحرين واليمن والحجاز.

يأتي الاعتصام بالتزامن مع قرب دخول العدوان السعودي على اليمن عامه الثامن على التوالي وسط تفرج من المجتمع الدولي.

كما أن الاعتصام يأتي كذلك مع قرب حلول الذكرى الحادية عشرة للاحتلال السعودي للبحرين.

وساهمت تلك القوات في قمع الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية الذي اندلع في البحرين في فبراير 2011. أعقب ذلك التدخل العسكري السعودي موجة قمع للمتظاهرين وهدم أكثر من ثلاثين مسجدا واعتقال آلاف الناشطين.

وتضج السجون السعودية بآلاف المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

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