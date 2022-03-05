بلينكن يتحدث مع نظيره الصيني بشأن الحرب في أوكرانيا

العالم-الأميركيتان

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الصيني وانج يي اليوم السبت”بشأن حرب موسكو المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا”.

وأشار بلينكن في المكالمة الهاتفية إلى أن “العالم يراقب الدول التي تدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة، وأكد أن العالم يعمل معا لمواجهة العدوان الروسي والرد عليه وضمان أن تدفع موسكو ثمنا باهظا لذلك”.

وفي تصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، صوتت 141 دولة عضوا لصالح قرار يدين هجوم روسيا على أوكرانيا، بينما صوتت خمس دول ضد القرار.

وكانت الصين من بين 35 دولة امتنعت عن التصويت.

واشاد وزير الخارجية الأميركي السبت ببولندا التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، وأعلن أن واشنطن تنوي تخصيص 2,75 مليار دولار إضافية للاستجابة الى الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب.

واشار عقب اجتماعه وزير الخارجية زبينيو راو، في رجيشو قرب الحدود الأوكرانية إلى “أن الشعب البولندي يدرك أهمية الدفاع عن الحرية”.

وأكد “أن بولندا تقوم بعمل مهم استجابة لهذه الأزمة”.

وأضاف بلينكن أن البيت الأبيض يسعى للحصول على 2,75 مليار دولار لتقديم الدعم إلى الأشخاص الفارين من أوكرانيا والدول التي استضافتهم، منذ الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

واكد راو الذي تحدث إلى جانب وزير الخارجية الأميركي أن أبواب بولندا ستظل مفتوحة لأي شخص يفر من الغزو الروسي.

واوضح راو أن “العدوان الروسي على أوكرانيا تسبب في أزمة إنسانية لا يمكن تصورها. … أولويتنا هي تنظيم مساعدات فعالة لمئات الآلاف، وقريبًا لملايين اللاجئين”.

وصل بلينكين إلى بولندا السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد بشأن التعاون الدفاعي والمساعدات الإنسانية.