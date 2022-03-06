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يستهدف منشآت أمنية.. إحباط 'مخطط إرهابي' تقوده 'إمرأة' في تونس!

يستهدف منشآت أمنية.. إحباط 'مخطط إرهابي' تقوده 'إمرأة' في تونس!
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط "مخطط إرهابي" يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقوده امرأة.

العالم - تونس

وجاء في بيان للوزارة أنه ضمن تفاصيل المخطط كان يجري التحضير لاختطاف أفراد من رجال الأمن والجيش للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية.

وكشفت الوزارة أن المرأة التي جرى اعتقالها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته.

وسبق أن قضت المرأة عقوبة بالسجن لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية، بحسب نفس المصدر.

وصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدها بعد إحالتها على النيابة العامة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت امرأة تلقت تدريبا في سوريا كانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بأحد المنشآت السياحية.

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يستهدف منشآت أمنية.. إحباط 'مخطط إرهابي' تقوده 'إمرأة' في تونس!

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