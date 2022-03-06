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العراق.. التنسيقي يطرح مبادرة للحزبين الكرديين لحل أزمة الرئاسة

العراق.. التنسيقي يطرح مبادرة للحزبين الكرديين لحل أزمة الرئاسة
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

حدد النائب عن تحالف من أجل الشعب، أوميد محمد، مساء السبت، المدة الزمنية أمام مجلس النواب العراقي لتسمية رئيس الجمهورية، فيما تطرق لمبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة تسمية مرشح توافقي داخل البيت الكردي.

العالم-العراق

وقال أوميد في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي طرح مبادرة للحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لحل أزمة رئاسة الجمهورية تنص على تقديم مرشح تسوية غير المرشحين المقدمين الحاليين”.

وأضاف، أن “المبادرة لا تقتصر على منصب رئيس الجمهورية وإنما ستبحث في المكلف بتشكيل الحكومة القادمة”، مشيراً إلى أن “الاجتماعات الآن مكثفة بين الكتل السياسية وننتظر النتائج وهناك ثلاثة أيام كمدة لتقديم أسماء المرشحين ومن بعدها أسبوعان كمدة قانونية للتصويت على المنصب في مجلس النواب”.

ولفت إلى أنه “خلال هذه المدة ستكون الاجتماعات مستمرة بين جميع الأطراف السياسية للوصول إلى مرشح تسوية للدخول إلى مجلس النواب بمرشح واحد متفق عليه”.

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