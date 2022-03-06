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صالح والحكيم يؤكدان أهمية حلحلة الأزمة السياسية بالحوار

صالح والحكيم يؤكدان أهمية حلحلة الأزمة السياسية بالحوار
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أهمية حلحلة الأزمة السياسية باعتماد الحوار وإدامة التواصل لتقريب وجهات النظر.

العالم-العراق

وذكر بيان لتيار الحكمة، ان “السيد عمار الحكيم استقبل مساء السبت رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث هنأ الرئيس السيد الحكيم بنجاح أعمال المؤتمر العام الثاني للهيأة العامة لتيار الحكمة وتجديد إنتخاب السيد الحكيم رئيسا للتيار وانتخاب المكتب السياسي”.

واضاف البيان، “كما تداول الجانبان في تطورات المشهد السياسي، حيث تم التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأهمية حلحلة الأزمة السياسية الحالية باعتماد الحوار وإدامة التواصل لتقريب وجهات النظر”.

وجدد السيد الحكيم، بحسب البيان، موقفه من المرحلة القادمة بالحياد الإيجابي، مبينا أن “كتلة تيار الحكمة لن تشترك في الحكومة القادمة ولن تعارضها وستقف مع كل خطوة فيها تحقيق لتطلعات الشعب العراقي”.

ودعا إلى معالجة الفساد بعيدا عن الاستهداف السياسي وتجفيف منابعه ومعالجة البيئة التي ينشط فيها.

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