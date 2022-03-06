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العراق يتحدث عن تفاهمات لتفعيل الربط السككي مع سوريا

العراق يتحدث عن تفاهمات لتفعيل الربط السككي مع سوريا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشركة العامة لسكك العراق أن تفعيل الربط السككي مع سوريا دخل مرحلة التفاهمات، فيما كشفت أن وزارة النقل العراقية أكملت كل الدراسات الخاصة بسكة حديد "فاو ـ فيشخابور"، ضمن مشروع ربط مع سوريا وتركيا.

العالم-العراق

وقال مدير الشركة العامة لسكك العراق طالب جواد الحسيني لصحيفة "الصباح" الحكومية الرسمية: إن "هناك مشاريع ودراسات للنهوض بقطاع السكك الداخلي والربط مع دول الجوار، ولا سيما تركيا وسوريا، وما زالت المباحثات والمناقشات مستمرة بين تلك الأطراف لما لذلك من تأثير وفاعلية جيدة في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والتبادلات التجارية والنهوض بالصناعة والسياحة".

وأضاف أن "تفعيل الربط السككي بين العراق وسوريا دخل مرحلة التفاهمات لتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة من خلال التنسيق المشترك لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم البلدين" .

وأضاف الحسيني أن "الشركة استكملت الدراسات لمد سكة حديد من مدينة الفاو نحو مدينة فيش خابور، ثم نقطة الربط مع تركيا".

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العراق يتحدث عن تفاهمات لتفعيل الربط السككي مع سوريا

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