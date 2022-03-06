سوق معرض الكتاب اللبناني ساخن بسخونة الوضع الاقتصادي + فيديو

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الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

شهدت أروقة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ63 في قاعة سي سايد أرينا خلال الساعات الأخيرة حركة زوار ملفتة وغير متوقعة، لا سيما في فترة بعد الظهر والمساء.

العالم - لبنان

وكان ملفتا أيضا الحركة الشبابية والطلابية التي زارت المعرض، حيث قصده وفد ضم عشرات الطلاب من اللقاء الثقافي من بعلبك، الذين عبروا عن ارتياحهم وفرحهم لعودة المعرض، وجالوا في أرجائه وانتقوا ما يناسبهم من الكتب.

ومن فعاليات المعرض، تنظيم أمسية شعرية بعنوان على درب الشعر من طرابلس الى بيروت، إستهلت بالنشيد الوطني وقدمت الأمسية الشاعرة ميراي شحادة التي تلت قصيدة لبيروت وطرابلس وقصيدة لوداد الأيوبي التي تغيبت عن الحضور لأسباب قسرية.

وشهدت قاعة المعرض أمسية تراثية طربية، نظمتها فرقة بيكار بيروت بعنوان جذور، قدمتها الصحافية مريم مجدولين اللحام، في حضور حشد كبير من زوار المعرض وشهد المعرض سلسلة من تواقيع الكتب في مختلف الأجنحة ولدى الدور المشاركة إلى جانب جناح النادي الثقافي العربي الذي يشهد على عدد من حفلات التوقيع يوميا. ووقعت الفنانة التشكيلية ورسامة الكاريكاتير دلال العزي القيسي كتابها بعنوان الأنثى الأفعى في جناح النادي الثقافي.

كما نظم دار المجمع الابداعي حفل توقيع لمجموعة قصصية خماسيات ورواية بعنوان بريتيوم. إشارة الى أن المعرض يستمر حتى 13 آذار الحالي، من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، في وسط بيروت.

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