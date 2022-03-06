الكاظمي يحث على مواصلة استرداد الآثار العراقية

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن "الكاظمي افتتح اليوم، المتحف الوطني العراقي بعد إعادة تأهيله وإجراء أعمال الصيانة على قاعاته"، مبيناً أن "الافتتاح تزامن مع يوم التسامح الوطني ومرور عام على الزيارة التأريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق ولقائه التأريخي بالمرجع الأعلى علي السيستاني".



وأضاف البيان أن "الكاظمي افتتح أيضاً معرض الآثار العراقية المستردة من خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، واليابان، وإيطاليا، ولبنان".



وأثنى رئيس الوزراء بحسب البيان على "الجهود التي بذلتها وزارة الثقافة وبقية الجهات، في الحفاظ على آثار العراق وتراثه"، حاثاً على "مواصلة استرداد الآثار العراقية عن طريق التنسيق الدبلوماسي مع الدول".



وشدد على "حق العراق في استعادة كل الآثار العراقية التي جرى تهريبها أو سرقتها قبل عام 2003 وبعده"، مؤكداً على "دعم الحكومة اللا محدود لجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاسترداد".