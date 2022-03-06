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سفينة صافر القنبلة الموقوتة في البحر الأحمر

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

منذ بداية العدوان السعودي على اليمن في مارس عام 2015 عطل العدوان العمل في ميناء راس عيسى النفطي، وعلى بعد 60 كم من ميناء الحديدة، ترسو سفينة صافر في مياه البحر الأحمر منذ أبريل 2015، تقل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وسط مخاوف من تسرب نفطي بسبب تلف أجزاء من الناقلة لانعدام الصيانة.

العالم - فيديو غرافيك

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