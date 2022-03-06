'قسد' تختطف عدداً من المواطنين وتحرق منازل بريف دير الزور السورية

العالم - سوريا

وحسب "سانا" قالت مصادر محلية إن “مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمة طالت عدداً من المنازل في بلدتي الكشكية وأبو حمام شرق ديرالزور بعد فرض حالة من حظر التجوال ونصب حواجز تفتيش مسلحة داخلها بالتزامن مع قطع الانترنت الفضائي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن” حملة المداهمة التي نفذتها الميليشيا ترافقت مع اعتداءات وعمليات تخريب طالت منازل المواطنين كما قامت بإحراق عدد من هذه المنازل التي تعود ملكيتها لأبناء عشيرة الشعيطات”.

وتعمد ميليشيا “قسد” إلى إقامة حواجز بين أحياء المدن وعند مداخل القرى والبلدات وعلى الطرقات العامة بين الحسكة ودير الزور والرقة وتختطف مدنيين معظمهم من الشباب حيث خطفت الخميس الفائت عدداً من الشبان بالقرب من قرية العكيرشي بريف الرقة الجنوبي الشرقي واقتادتهم قسراً إلى معسكراتها للعمل في صفوفها خدمة لمخططات المحتل الامريكي والتوجه الانفصالي لديها.