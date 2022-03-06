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اختراق Samsung وسرقة بيانات حساسة

اختراق Samsung وسرقة بيانات حساسة
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

ورد أن بعض البيانات السرية لشركة Samsung قد تسربت بسبب هجوم إلكتروني مشتبه به.

العالم - العالم الرقمي

ويوم الجمعة، قامت مجموعة القرصنة في أمريكا الجنوبية Lapsus $ بتحميل مجموعة من البيانات تدعي أنها جاءت من الشركة المصنعة للهواتف الذكية. كان Bleeping Computer من بين المنشورات الأولى التي أبلغت عن الحادث.

ومن بين المعلومات الأخرى، تقول المجموعة إنها حصلت على رمز مصدر أداة تحميل التشغيل لجميع أجهزة سامسونغ الحديثة، بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المتعلقة بالميزات الحساسة للغاية مثل المصادقة البيومترية والتشفير على الجهاز.

كما يُزعم أن التسريب يتضمن بيانات سرية من شركة كوالكوم.

تحتوي قاعدة البيانات بأكملها على ما يقرب من 190 جيجابايت من البيانات ويتم مشاركتها بنشاط في التورنت. إذا كانت محتويات التسريب دقيقة، فقد تتسبب في تلف كبير لشركة سامسونغ "Samsung".

وفقًا لصحيفة The Korean Herald، تقوم الشركة بتقييم الوضع.

إذا بدت Lapsus $ مألوفة، فهي نفس المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن خرق بيانات NVIDIA الأخير. في هذا الحادث، تقول Lapsus $ إنها حصلت على ما يقرب من 1 تيرابايت من البيانات

طالبت المجموعة بأن تقوم NVIDIA بفتح المصدر لسائقيها وإزالة محدد تعدين العملة المشفرة من وحدات معالجة الرسومات RTX 30-series الخاصة بها.

ليس من الواضح ما الذي قد تقدمه Lapsus $ من Samsung، إن وجد.

وقالت الجماعة في السابق إن أفعالها لم تكن لها دوافع سياسية.

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