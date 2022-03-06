رسالة من الرئيس الجزائري إلى ملك الأردن..ما مضمونها؟!

العالم - الجزائر

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الأحد، بزيارة عمل إلى الأردن.

وتندرج الزيارة، حسب بيان للوزارة، في إطار "الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز وتيرة التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقد اُستقبل الوزير لعمامرة من قبل الملك عبد الله الثاني .

حيث سلّمه "رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأبلغه تحياته الأخوية مجدّدا له تهانيه الحارة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

بدوره، حمّل الملك عبد الله الوزير لعمامرة نقل "تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون. وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب الجزائري بالمزيد من التقدم والازدهار".

وأكّد الملك عبد الله، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. وحرصه على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات".

كما شدّد الملك الأردني على “أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، لتجاوز جميع التحدّيات التي تواجه الأمة العربية”.

وقد شكّل اللقاء "فرصة لاستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها.

فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وتداعياتها المحتملة على المنطقة العربية. وذلك في منظور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذا العام"، يضيف بيان الوزارة.

من جانب آخر، أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره الأردني أيمن حسين عبد الله الصفدي. تركزت حول "السبل الكفيلة بإعطاء زخم أكبر لعلاقات التعاون بين البلدين على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة،لاسيما الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي".

واتفق الوزيران على"ضرورة إجراء تقييم شامل لمجمل الاتفاقيات الثنائية ودراسة إمكانية تعزيز وتكييف الإطار القانوني لتشجيع التبادلات التجارية والاستثمارات البينية".

وعلى صعيد الأوضاع الدولية والاقليمية،شدّد الوزيران على "أهمية تعزيز وتيرة التشاور والتنسيق السياسي بين دبلوماسيتي البلدين.

واتفقا على نص قانوني بهذا الشأن سيتم التوقيع عليه قريبا".