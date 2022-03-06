الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي يصدر 3 توجيهات مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار

رئيس الوزراء العراقي يصدر 3 توجيهات مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.

العالم - العراق

وجاء في البيان الحكومي ان :"الاجتماع ناقش بحضور وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين، ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية" حسب "الفرات نيوز".

ووجه الكاظمي بـ"أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها".

كما وجه الكاظمي، وزارات المالية والتجارة والزراعة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع",

فيما وجه، ايضاً بـ"وضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشانها".

وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها".

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الكاظمي يحث على مواصلة استرداد الآثار العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدشين أضخم مركز معلومات لسوق رأس المال الإيرانية

العراق.. العثور على صواريخ وأدوات تفجير في كركوك

ما يسمى بـ'الائتلاف' السوري يطالب بمقعد سوريا في الأمم المتحدة!

إيران ترفع طاقة استخراج النفط بالحقول المشتركة مع العراق

صحيفة "صن": قوات خاصة من بريطانيا وأمريكا تستعد لإخراج زيلينسكي من أوكرانيا

بعد زيارة حميدتي لروسيا.. حزب الأمة السوداني يدعو لإبعاد بلاده عن الصراعات الدولية