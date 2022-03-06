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مباحثات سورية عراقية في مجال النقل والربط عبر السكك الحديدية

مباحثات سورية عراقية في مجال النقل والربط عبر السكك الحديدية
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير النقل السوري زهير خزيم مع كل من القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي ومدير عام شركة السكك الحديدية العراقية طالب جواد كاظم سبل تفعيل التعاون المشترك في قطاع النقل السككي بين البلدين.

العالم - سوريا

وتناول اللقاء سبل وضع خارطة تعاون مشترك تفتح أفق التبادل التجاري بين البلدين بما يخص النقل عبر السكك الحديدية وقوافل الترانزيت ومنعكسات هذا التعاون اقتصادياً وتنموياً على حركة النقل والتنمية كما تم استعراض أثر الحرب وتداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية على قطاع السكك الحديدية في سورية.

وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات بين الجانبين وخاصة الفنية منها للوصول إلى صيغة مشتركة تخدم تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب "سانا" بين مدير الشركة العامة للخطوط الحديدية السورية نجيب فارس أن "هذا اللقاء تخصصي فني بشكل كامل بما يخص موضوع الربط السككي والمواصفات الموحدة التي يجب اعتمادها لدى كلتا الشبكتين في البلدين ويأتي استكمالاً للقاءات واجتماعات سابقة في إطار متابعة موضوع الربط السككي بين شبكتي الخطوط الحديدية العراقية والسورية".

وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع الدراسات المستقبلية غير التنفيذية لمحاور الربط السككي بحيث تكون المواصفات الفنية للشبكتين متطابقة تماماً وبما يتوافق مع المعايير الفنية والخدمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

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مباحثات سورية عراقية في مجال النقل والربط عبر السكك الحديدية

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