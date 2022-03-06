روسيا تعلن تعطيل المجال الجوي لمطار فينيتسا الأوكراني

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وحسبما ذكرت سبوتنيك، قالت الدفاع الروسية إن بعض الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة، مشددة على أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".

ودعت الدفاع الروسية المواطنين الأوكرانيين لإخلاء المنشآت الصناعية العسكرية على الفور لأنها تخطط لضربها.

وسيطرت القوات الروسية الخميس الماضي على مطار غوستوميل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤكدة أن قواتها نفذت عملية إنزال جوي ناجحة في منطقة مطار غوستوميل.