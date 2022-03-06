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بالفيديو.. الأوركسترا الإيرانية تعزف في بيروت

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أحيت أوركسترا مؤسسة رودكي الثقافية الفنية الإيرانية أمسية موسيقية ضمن فعاليات "أيام الفجر الثقافية" في بيروت.

العالم - إيران

واحيت أوركسترا مؤسسة رودكي الثقافية الفنية بقيادة المايسترو "برديا كيارس" والمؤلفة من 45 عازفاً أمسية موسيقية في مسرح رسالات- المركز الثقافي لبلدية الغبيري في بيروت، بمشاركة مجموعة من العازفين والكورال من لبنان.

والأوركسترا الإيرانية تأسست عام 1998، وقامت بالعديد من العروض الموسيقية المهمة في مختلف الدول العربية والعالمية، مثل العرض المشترك مع أوركسترا سويسرا في جنيف، وعروض موسیقیة مشتركة مع فنانين عالميين.

واختتمت فعاليات "أيام الفجر الثقافية" امس السبت في بيروت وهي كانت باقة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والفعاليات الفنية والثقافية، التي اقيمت من 28 فبراير حتى 5 مارس 2022 بالتزامن مع زيارة وزير الإرشاد والثقافة الإيراني محمد مهدي اسماعيلي إلى لبنان في مجموعة من الأماكن والمراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية.

واقيمت هذه الفعاليات برعاية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.

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بالفيديو.. الأوركسترا الإيرانية تعزف في بيروت