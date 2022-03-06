الأردنيون: "إسرائيل" هي الأكثر تهديدا للعالم العربي

العالم - الأردن

وأفاد المركز بأنه تم تنفيذ استطلاع "السياسية الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية" خلال الفترة 15- 22 فبراير 2022، على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والاقاليم والفئات العمرية والتعليمية.

ومن أهم نتائج استطلاع الرأي هذا ما يلي:

- "إسرائيل " هي الأكثر تهديدا للعالم العربي (46%).

- الأردنيون غير مهتمين بالسياسة، ويهتم بها فقط (25%)، وثلث (33%) المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.

- الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية يواجهها الشرق الأوسط وتحتاج الى حل.

- "إسرائيل" هي الأكثر تهديدا للأمن الوطني الأردني، حيث يعتقد (32%) من الأردنيين بذلك، وهي الأكثر مسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يعتقد (48%) من الأردنيين بذلك.

كما أشار استطلاع الرأي بخصوص العلاقات الأردنية الاقتصادية، إلى:

- السعودية هي الدولة العربية الأكبر دعما اقتصاديا للأردن (37% من الأردنيين يعتقدون ذلك)، والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية الأكثر دعماً اقتصادياً للأردن يليها الامارات العربية المتحدة وقطر (11%) لكل منهما، وبريطانيا (6%).

وحول السياسة الخارجية الأردنية:، كشف استطلاع الرأي أن الغالبية العظمى من الأردنيين (71%) لا يعرفون من هو وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الحالي وأكثر من نصف الأردنيين لا يعرفون فيما إذا كانوا راضيين أو غير راضيين عن السياسة الخارجية الأردنية وفقط (35%) من الأردنيين أعربوا عن رضاهم عن السياسة الخارجية الأردنية.

وحول الأردن ودول العالم، أظهر استطلاع الرأي النتائج الآتية أنه بالنسبة للأردنيين، فإن السعودية هي من أبرز حلفاء الأردن في الإقليم، تليها قطر والامارات العربية المتحدة. وبالنسبة للأردنيين فإن السعودية هي الدولة الأكثر مشاركة للأردن في المصالح السياسية الخارجية، تليها مصر والامارات العربية المتحدة.

وبالنسبة للأردنيين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أبرز حلفاء الأردن في العالم، تليها بريطانيا. وبالنسبة للأردنيين أيضاً فان الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية التي يشاركها الأردن معظم مصالح السياسة الخارجية، تليها بريطانيا.

- تركيا هي الدولة الأولى التي يرغب الأردنيون بتعميق التعاون معها في المستقبل (20%)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (11%)، ومن ثم السعودية (9%)، وقطر (5%)، والأمارات (4%) و نصف الأردنيين تقريبا (47%) يصفون موقف الأردن من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بأنه "منفعل" وغالبية الأردنيين (81%) يدعمون قيام الأردن بدور فاعل في الجهود الإقليمية والعالمية في قضايا: الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والازمة السورية. بينما تدعم غالبية الأردنيين أن يلعب الأردن دوراً ثانوياً (حيادياً) في: الحرب في اليمن، الأزمة في السودان، التوتر الروسي-الاوكراني.

وأما فيما يتعلق بنتائج الاستطلاع حول العلاقات الأردنية الإسرائيلية، أظهر الاستطلاع للرأي أن نصف الأردنيين تقريبا (48%) يصفون العلاقات الأردنية-الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بالجيدة، وغالبية الأردنيين (53%) يعتقدون أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع "إسرائيل"، بينما (81%) من الأردنيين يعارضون تطبيع العلاقة بين الدول العربية وكيان الاحتلال.

- نصف الأردنيين تقريبا (44%) يدعمون حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويعتقد (42%) من الأردنيين أن هذا الحل هو الأكثر واقعية، بينما يعتقد (13%) أنه لن يكون هنالك حل على الاطلاق للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

كما تطرق استطلاع الرأي إلى العلاقات الأردنية الأمريكية، وخلص إلى أنه رغم أن غالبية الأردنيين (81%) يعتقدون أن العلاقات الأردنية الأمريكية جيدة في المرحلة الحالية، إلا أن (88%) من الأردنيين غير راضيين عن السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي، و(13%) من الأردنيين فقط يعتقدون أن الولايات المتحدة الامريكية جادة في إيجاد حل لهذا الصراع، ومع ذلك فإن (55%) من الأردنيين يدعمون تعزيز وتقوية العلاقات الأردنية الأمريكية.