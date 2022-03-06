نائب إيرلندي ينتقد ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمات

العالم - فلسطين

وأكد باريت، خلال اتصال هاتفي تلقاه من النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الأحد، "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار".

واستهجن النائب الإيرلندي ما "يحدث في فلسطين من احتلال وظلم دولي، في إطار وجود القوة الاستعمارية الأمريكية وحلفائها الداعمين للاحتلال الإسرائيلي".

وأكد "مواصلة الجهود ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه العنصرية".

وأشاد بحر بموقف باريت الذي انتقد خلال كلمة له أمام برلمان بلاده "ازدواجية المعايير التي يتّبعها المجتمع الدولي، في التعامل مع الصراعات والحروب؛ ومنها التي يشنّها الإسرائيليون ضدّ الفلسطينيين".

وقال: "تابعنا مواقفكم الشجاعة والجرئية في البرلمان الإيرلندي، وتأكيدكم الدائم على حق الشعب الفلسطيني في الحرية من الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة محاسبته على انتهاكاته العنصرية وجرائمه ضد الإنسانية".

ودعا النائبَ الإيرلندي لزيارة غزة، والاطّلاع على الحصار الإسرائيلي، آملاً مواصلة جهودهم لنصرة القضايا العادلة وخصوصاً القضية الفلسطينية.

وخلال كلمة له أمام برلمان بلاده، الأسبوع الماضي، أشار باريت إلى التوتر الروسي الأوكراني وقال ": فرض المجتمع الدولي عقوبات على روسيا، في حين 70 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لم يتحرك ضد الدولة العبرية".