أوروبا تشهد أكبر عملية لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

العالم - الأزمة الأوكرانية

أكثر من ميلون ونصف مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال عشرة أيام من الحرب، حيث اعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي هذه الاحصائيات، مضيفا ان الاعداد تتزايد بشكل كبيرة وان الارقام تتغير في كل ساعة نظرا لاتساع رقعة الازمة واشتداد المعارك داخل اوكرانيا. وشددت الامم المتحدة ان ازمة الاجئيين الاوكرانيين تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

الأمم المتحدة حذرت من أن هذه الظاهرة باتت تخلق أزمة لجوء كبيرة في اوروبا.

الى ذلك توقعت السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة أن يزداد تدفّق اللاجئين في الساعات والايام القادمة وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى أربعة ملايين بحلول يوليو المقبل.

وتستقبل بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب واعلنت السلطات البولندية ان عدد اللاجئين اليها قد يتجاوز الميلون لاجئ خلال الساعات القادمة.

من جهتها، استقبلت المجر عشرات الالاف وتوقعت السلطات ان يصل عدد اللاجئين خلال اليومين القادمين الى اكثر من نصف مليون لاجئ. وتضمّ المجر خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا. بدورها استقبلت كل من سلوفاكيا ومولدوفا أكثر من مئة الف شخص من الفارين من أوكرانيا، بينما تخطى عدد اللاجئين الأوكرانيين في رومانيا السبعين ألفا. ويواصل عشرات الآلاف من الفارين رحلتهم باتجاه دول أوروبية أخرى.

كما اعلنت الامم المتحدة في وقت سابق ان اكثر من ستين الف أوكراني فروا من بلادهم إلى روسيا هذا بينما أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الموالية لروسيا إعادة فتح الممرات الإنسانية وتأمينها في ماريوبول وفولنوفاخا شرق اوكرانيا لخروج المدنيين، مضيفة انها بدات عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو أراضي جمهورية دونيتسك. وقالت السلطات إن الجانب الأوكراني رفض ضمان الالتزام بالهدنة في فولنوفاخا و ماريوبول. وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني اعلن في وقت سابق أن أكثر من 200 ألف شخص يعتزمون مغادرة ماريوبول وأكثر من 15 ألف شخص يستعدون لمغادرة فولنوفاخا.