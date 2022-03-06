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روسيا تستخدم سلاحا أسرع من الصوت في العملية العسكرية في أوكرانيا

روسيا تستخدم سلاحا أسرع من الصوت في العملية العسكرية في أوكرانيا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر روسية عن مشاركة طائرات اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت، من طراز "ميغ 31 بي أم" (MiG-31BM) تابعة لقوات الفضاء الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب موقع "topcor" الروسي.

العالم ـ أوروبا

واعتبر الموقع أن هذا الأمر أصبح معروفا بسب تقرير نشرته قناة "زفيزدا" التلفزيونية، التي زار أحد صحافييها إحدى القواعد الجوية الروسية.

وبين المصدر أنه يوجد في المنشأة العسكرية التي زارها الصحفي عدد كبير من الطائرات المقاتلة المختلفة، مثل الطائرات هجومية والمقاتلات وقاذفات القنابل.

ونوه المصدر إلى أن القاذفة أقلعت مع ذخيرة كاملة وعادت مفرغة أي أن مهمتها تمت بنجاح.

وأوضح الصحفي، بحسب المصدر، أن "المقاتلات الروسية تنفذ عمليات في عدة اتجاهات في وقت واحد، الأمر الذي يساهم بتقدم الجيش الروسي، وحدد الصحفي أن أسرع طائرات "MiG-31BMs" في العالم موجودة أيضًا في القاعدة الجوية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن إحدى المقاتلات قد ذخرت بالفعل، الأمر الذي يشير إلى أن المقاتلة الاعتراضية ستحلق قريبا في السماء وتذهب في مهمة قتالية تالية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الأحد، تعطيل المجال الجوي لمطار فينيتسا في أوكرانيا باستخدام أسلحة "الدقة العالية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "في 6 مارس/آذار، استُخدمت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة في إعاقة مطار فينيتسا الذي تستخدمه القوات الجوية الأوكرانية".

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