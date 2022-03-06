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شركة الطاقة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي

شركة الطاقة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت كاثرين ماكغريغور، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل كامل للغاز الروسي.

العالم ـ أوروبا

وأشارت ماكغريغور إلى أن حوالي 40% من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا. في بعض بلدان أوروبا الشرقية ، يكون الاعتماد عليه بنسبة 100%. سيكون لإيقاف الإمدادات عواقب وخيمة وسريعة للغاية".

وأعلنت "غازبروم"، في 28 فبراير/ شباط، أن "تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد".

وأكدت "غازبروم" عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل".

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.

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