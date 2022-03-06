الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا تخضع لتوجيهات القوات الروسية

غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا تخضع لتوجيهات القوات الروسية
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة أن إدارة محطة كييف تخضع حاليا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.

العالم ـ أوروبا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في بيان، "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه بينما يستمر العاملون بمحطة زابوريجيا النووية في تشغيلها فإن إدارتها تخضع حاليًا لتوجيهات قائد القوات الروسية التي سيطرت على المحطة".

وأضاف غروسي أن السلطات الأوكرانية أوضحت للوكالة أيضا أن أي إجراءات تتخذها إدارة محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الفني للمفاعلات الستة بالمحطة، تتطلب موافقة مسبقة من قائد القوات الروسية المسيطرة على المحطة.

وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قد أخبر نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.

روابط ذات صلة

روسيا تستخدم سلاحا أسرع من الصوت في العملية العسكرية في أوكرانيا

روسيا تعلن تعطيل المجال الجوي لمطار فينيتسا الأوكراني

الطاقة الذرية: القوات الروسية على مقربة من أكبر محطة نووية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردنيون: "إسرائيل" هي الأكثر تهديدا للعالم العربي

وزير إسرائيلي يكشف علاقة 'عبد ربه منصور هادي' بالموساد

العراق.. انطلاق عملية دهم لتعقب 10 اهداف داعشية شمال شرق ديالى

شركة الطاقة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي

أوغلو ولافروف يبحثان سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا

غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا تخضع لتوجيهات القوات الروسية