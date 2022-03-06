غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا تخضع لتوجيهات القوات الروسية

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في بيان، "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه بينما يستمر العاملون بمحطة زابوريجيا النووية في تشغيلها فإن إدارتها تخضع حاليًا لتوجيهات قائد القوات الروسية التي سيطرت على المحطة".

وأضاف غروسي أن السلطات الأوكرانية أوضحت للوكالة أيضا أن أي إجراءات تتخذها إدارة محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الفني للمفاعلات الستة بالمحطة، تتطلب موافقة مسبقة من قائد القوات الروسية المسيطرة على المحطة.

وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قد أخبر نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.