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بلينكن: لا ننوي الانجرار لحرب مباشرة مع روسيا بهذا الإعلان!

بلينكن: لا ننوي الانجرار لحرب مباشرة مع روسيا بهذا الإعلان!
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تنوي جر البلاد إلى "حرب مباشرة" مع روسيا بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وقال بلينكن بحديث لقناة "NBC" نشر على موقع الخارجية: "الرئيس أكد مرارا بشكل واضح على نقطة واحدة مفادها أننا لا ننوي خوض نزاع مباشر مع روسيا والسماح للطائرات الأمريكية بالتحليق ضد الطائرات الروسية أو بوجود جنودنا في الأرض الأوكرانية لأن الرئيس، فضلا عن كل ما نفعله من أجل أوكرانيا، يتحمل المسؤولية عن عدم جرنا في النزاع المباشر، وعن حرب مباشرة مع روسيا القوة النووية، وعدم المجازفة بالحرب التي ستتوسع إلى خارج أوكرانيا في أوروبا".

وأضاف: "من الواضح أن ذلك ليس في مصلحتنا، نحن نحاول إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا وليس بدء حرب أوسع نطاقا".

وتابع: "بالمناسبة، ضع في اعتبارك مرة أخرى ما هي منطقة حظر الطيران، وليفهم الناس ماذا تعني منطقة حظر الطيران. هذا يعني أنه إذا أعلنت حظر الطيران في مجال جوي معين وحلقت طائرة روسية عبره سيتعين علينا إسقاطها".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي وأعضاء إدارته أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا في أي ظرف من الظروف، كما لا تنوي فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا رغم مطالب رئيسها فلاديمير زيلينسكي للناتو باتخاذ هذا الإجراء.

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بلينكن: لا ننوي الانجرار لحرب مباشرة مع روسيا بهذا الإعلان!

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