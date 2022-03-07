أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 07 مارس 2022

كيهان ..

القائد .. ينبغي الإهتمام بشكل جدي أكبر بتطوير إنتاج الطاقة الكهرونووية

ايران...

حجم صادرات إيران من النفط يتجاوز المليون والخمسمائة ألف برميل يوميا

ابتكار...

نهاية مفاوضات فيينا تنتظر إبداء أمريكا للإرادة السياسية اللازمة لإتخاذ القرار المناسب

جمهوري اسلامي ..

قوات الإحتلال الصهيوني تغلق مداخل مدينة القدس بعد العملية الإستشهادية الأخيرة

جوان...

رئيس الكيان الصهيوني يعتزم القيام بزيارة رسمية لتركيا بدعوة من نظيره التركي

ابرار ..

إستمرار حالة ثنائية للسلطة بليبيا, وغوتيريش يدعو لتسريع إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية

قدس ..

هجوم إرهابي إستهدف حافلة تقل جنودا سوريين بمحافظة حمص يوقع قتلى وجرحى

آرمان ملي ..

موسكو وكييف تتبادلان الإتهامات بإنتهاك وقف إطلاق النار بمدينة ماريوبول الأوكرانية

مردم سالاري ..

بوريس جونسون يؤكد جدية بريطانيا للحيلولة دون وقوع حرب بين الناتو وروسيا

رسالت ..

الصين تنتقد بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حول تايوان

سياست روز ..

الكيان الصهيوني يعترف بأن السيد حسن نصر الله يعرف نقاط ضعف الكيان

جام جم ..

أمريكا ترفض مجددا طلب الرئيس الأوكراني إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جام جم ...

صحيفة جام جم كتبت في مقالها( العالم بعد الحرب الأوكرانية) ..في حالة حسم روسيا للحرب باوكرانيا لصالحها بالكامل ستواجه امريكا وحليفاتها الاوروبيات واقعا جديدا يحتم عليها اعادة النظر في قضايا الامن الاوروبي بشكل يتفادى الدخول في مواجهة مع روسيا وذلك بسب تغير المعادلات والموازنات الاستراتيجية .

إن إنتصار روسيا قد يأخذ أشكالا مختلفة بينها حسم الحرب بفترة أطول او إنهيار الجيش الأوكراني فجأة او سقوط الحكومة الأوكرانية ففي كل هذه الحالات ستخرج اوكرانيا من دائرة النفوذ الغربي وهو ما تريده موسكو بالضبط , وعندها لن تكون اوروبا ما بعد الحرب الاوكرانية شبیهة بما كانت عليه قبل هذه الحرب .

وسيجد حلف الناتو نفسه مجبرا على وقف توسعه نحو الشرق ولكن ستزداد تبعيته والبلدان الاوروبية لامريكا بسب المخاوف من تغير ميزان القوى لصالح روسيا. وبالطبع قد لا تنتهي متاعب روسيا باوكرانيا حتى في حالة انتصارها هناك اذ قد تستمر المقاومة الاوكرانية بشكل حرب عصابات بدعم غربي .

ايران ..

في الشأن الاوكراني ايضا كتبت صحيفة ايران في مقالها ( دعم تحت جنح الظلام ) .. وجه الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي انتقادات لامريكا وحلف الناتو على خلفية رفض طلبه الداعي لاقامة منطقة حظر جوي فوق اوكرانيا وبسبب ما اعتبره ببطئ ارسال السلاح لاوكرانيا... واثر ذلك .. وسع حلف الناتو من دائرة ووتيرة إرسال السلاح الى أوكرانيا مع التركيز على إرسال صواريخ ضد الدبابات والطائرات.

وتلعب بولندا المجاورة دورا رئيسيا في ايصال الدعم التسليحي الغربي الى اوكرانيا رغم كل تحذيرات موسكو بهذا الشأن , فالرئيس الروسي نفسه حذر من ان روسيا ستعتبر الدول التي ترسل السلاح لاوكرانيا مشاركة في الحرب.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( أخذ الإتفاق النووي رهينة مرفوض تماما).. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طالب بضمانات من امريكا في مفاوضات فيينا بعدم استهداف التعاون التجاري بين روسيا وايران عبراجراءات وقرارات العقوبات الامريكية الغربية على روسيا بشأن اوكرانيا..

وهذا يعني ان موسكو اخذت مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي كرهينة لتعزيز موقفها مقابل العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بشأن حربها على اوكرانيا , ومثل هذا التوجه مرفوض جملتا وتفصيلا.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( ترامب والصدمة المقبلة ).. منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية لا يفوت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اية فرصة وذريعة لاستخدامها للسخرية من خلفه جو بايدن لاضعافه بشتى الطرق ولتعزيز فرص ترشيحه وفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بامريكا.

فمرة يتهكم على زلات لسان بايدن ومرة يتحدث عن ضعفه وفشله بافغانسان واليوم يركز ترامب على ما يعتبره بميوعة مواقف بايدن مقابل روسياعلى خلفية الازمة الاوكرانية. ولكن الحزب الديمقراطي يتحرك بدوره ضد ترامب.

إن الحزب الديمقراطي يراهن على ملف الهجوم على مبنى الكونغرس لإثبات تورط ترامب فيه ففي حالة ادانة ترامب ستنتهي حياته السياسية بالكامل , ومن هذا المنطلق دعت لجنة منتخبة في مجلس النواب المحكمة الفدرالية العليا السماح لها بوضع اليد على وثائق سرية بحوزة كبير محامي ترامب خلال الانتخابات الرئاسية توثق دوره في الهجوم على الكونغرس ونكشف حسب هذه اللجنة اعداد ترامب وحملته الانتخابية لمخطط تشكيك بنتائج الانتخابات مسبقا لالغاءها . ومثل هذا الملف بات يشكل كابوسا لترامب الملاحق ايضا باتهامات تهرب ضريبي .

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها( اجتذاب متطوعين لفيلق مقاتلين أجانب بأوكرانيا ) .. اعلنت السفارة الامريكية في واشنطن عن انضمام اكثر من ثلاثة الاف متطوع من جنسيات مختلفة للانضمام لفيلق المقاتلين الاجانب الذي اعلن الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تشكيله للقتال االى جانب الجيش الاوكراني ضد القوات الروسية .

إن زيلينسكي تحدث عن تشكيل فيلق يضم ستة عشر ألف مقاتل من سائر أرجاء العالم للقتال ضد القوات الروسية وهناك انباء عت تركيز السفارات الاوكرنية وسفارات غربية في مختلف بلدان العالم بما فيها بلدان في المنطقة كتركيا والعراق واخرى في منطقة اسيا الوسطى والقوقاز على تشجيع المواطنين على التطوع للقتال باوكرانيا.