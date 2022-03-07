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رعد: لا يحمي وجودك إلّا قوة حضورك بالوعي  والثبات على المواقف

رعد: لا يحمي وجودك إلّا قوة حضورك بالوعي  والثبات على المواقف
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه لا يحمي وجودك إلّا قوة حضورك بالوعي والايمان والصدق مع الله ومع الناس، بالإضافة الى قوة حضورك بالبرنامج الذي يخدم ثوابتك ويقود كل التفاصيل نحو هذه الثوابت.

العالم - لبنان

وافادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من بيروت الزميلة مريم علي، ان كلام النائب رعد جاء خلال احتفال تأبيني في بلدة حومين التحتا جنوب لبنان بحضور لفيف من العلماء وفعاليات وشخصيات وحضور شعبي.

واشار النائب رعد ، خلال جديثه الى أن كل العالم يريد أن يخرجنا من ثوابتنا، وهذه المسألة ليست التخلي عن خيار المقاومة، بل التخلي عن الثوابت التي تحمي وجودكم وكرامتكم وعزتكم واستقلالكم ، والمطلوب أن يصبح سلاح المقاومة آخر المطاف ، لكن الحرف الأول من التنازل أن تقول نعم رؤيتك انت هي الصح، وتستخف بكل تضحيات شبابك وبكل جهاد أبنائك وبكل الدماء الزكية الطاهرة الصادقة المخلصة التي ضحت من أجل كرامتك.

وأضاف رعد أننا ننعم بالاعتزاز ولا زلنا نشعر بأن الذي صنع المهابة لهذا البلد هو النصر الذي حققه الشهداء والمجاهدون والمقاومون مقابل عدو إسرائيلي مدعوم من كل قوى الظلم والكفر في العالم.

ورأى أن الهجمة على المقاومة وبيئتها وعلى شعبها تكبر، لأنكم انتم اصبحتم في مستوى أرقى في الحضور والقوة والمهابة والفعالية والتأثير وفي القرار السياسي المحلي والعربي.

وعن الأزمة الروسية الاوكرانية، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة إنه "عندما شعر الروسي بتهديد الأمن الغربي له عبر اوكرانيا قام بعمليته من أجل أن يدفع الخطر عن أمنه القومي، لكن أين الذين تعهدوا بحماية اوكرانيا.. أين هم؟.. اكتفوا بنغمة العقوبات.. لكن أين أصبحت اوكرانيا؟.. الان بحسب تقدير الغرب بحاجة إلى 500 مليار دولار من أجل إعادة بناء ما دمرته الأحداث في اوكرانيا..لمصلحة من؟ لمصلحة السياسات الامنية التي تحرك وتحرض الأمور باتجاه استخدام اوكرانيا والقوى السياسية والسلطة في اوكرانيا لتهديد أمن روسيا.. وهو امر يتماشى مع أمريكا.

كما اعتبر النائب رعد أن الأهواء والمصالح هي التي تختلط على الناس وتضيع البوصلة وتخرج الناس عن المعايير وتخترق الأزمات والكوارث والحروب والنزاعات.

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