مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة اليمنية

العالم - اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة، التي تقدّمتها السلطة المحلية وعلماء وعسكريون وأمنيون، هتافات ولافتات حمّلت أمريكا مسؤولية التداعيات الكارثية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار الجائر، وتفاقم معاناة الشعب اليمني.

وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن حصار المشتقات النفطية ومنعها عن اليمنيين عدوان أمريكي، وأن مواجهته واجب شرعي.. مشيراً إلى أن إغلاق ميناء الحديدة جريمة حرب مشهودة.. محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت إزاء هذه الجريمة.

وأعلن البيان تأييد كافة الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة في ردع العدوان وكسر الحصار على شعبنا الصابر.. مؤكداً أن خيار الشعب اليمني في مواجهة حصار العدوان هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات بالرجال والمال.

وبيّن أن المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة تكشف بأن أجندات العدوان تستهدف كل اليمنيين دون استثناء.. داعيا كل الأحرار في المحافظات المحتلة إلى النهوض في مواجهة العدوان والمرتزقة، فلا سبيل لإنهاء المعاناة إلا بتحرير اليمن.