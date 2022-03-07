فيسبوك يغلق صفحة قناة العالم دون سابق انذار!

خاص بالعالم

ادارة فيسبوك اغلقت صفحة القناة دون سابق انذار بزعم أن الصفحة التي يتابعها نحو ستة ملايين شخص حول العالم لا تراعي شروط النشر، في إشارة الى قيود منع النشر حول محور المقاومة.

وقال مدير موقع قناة العالم الالكتروني علي رمضاني: انه للأسف شهدنا بالأمس اغلاق صفحة قناة العالم من قبل شركة فيسبوك بدون اي انذار مسبق. تزامن ذلك مع الذكرى التاسعة عشرة لانطلاق القناة. صحفتنا لديها ما يقارب ستة ملايين شخص وكانت تمارس نشاطها لأعوام. قبل عامين تم اغلاق الصفحة من قبل فيسبوك وتويتر واينستغرام. خطوة فيسبوك والشركات الغربية الاخرى مخالفة لحرية التعبير وتعد انتهاكا واضحا لحرية الصحافة والاعلام.

يشار الى انه كانت الشركة قد منعت قبل عامين الوصول الى الصفحة، وتم ايقافها لأسابيع بعد اغتيال قائد فيلق القدس انذاك الفريق قاسم سليماني.