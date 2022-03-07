تحشيد المرتزقة والعقوبات لن تردع روسيا عن تحقيق اهدافها باوكرانيا

خاص بالعالم

وقال علم في حديث لقناة العالم خلال تغطية لتطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في يومها الثاني عشر: ان الغرب يحاول اضعاف روسيا ومحاصرتها عبر المرتزقة والعقوبات الاقتصادية المالية، كما ان امريكا التي تحاول اضعاف روسيا ومحاصرتها التي تصر على استمرار العملية العسكرية نشاهد انها تنسق مع القوات الروسية.

ولفت علم، بان ارتفاع اسعار النفط يؤثر على اوروبا اكثر من روسيا، وهذا ما تشير اليه التقارير بغلاء المواد الغذائية في اوروبا ما يضر بالامن الاجتماعي المعيشي هناك.

واضاف علم: ان ادارة بايدن نجحت في محاصرة اوروبا وارغمتها على السير وراء امريكا، حيث باتت اوروبا اسيرة للسلوك الاميركي.

واعتبر علم: ان التغيير الجغرافي يعني رفض بقاء اوكرانيا جزءا من الاتحاد الروسي وهذا غير ممكن لان بوتين لن يخرج من اوكرانيا قبل تحقيق اهدافه، مشيراً الى ان التحالفات القديمة ستتغير وتحل محلها تحالفات جديدة، كالصين مثلاً التي تشكل متنفسا للعقوبات المالية التي تحاصر روسيا اليوم.

وشدد علم على ان العالم بات امام وضع استراتيجي جديد على مستوى الدول الكبرى والصناعية وعلى مستوى التحالفات بين الشرق والغرب.

هذا ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في اوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الروسي يحشد قواته تمهيدا لاقتحام العاصمة كييف، كما يسعى الى بسط سيطرته الكاملة على مدينتي بوتشا وإربين للاقتراب من العاصمة.

وذكرت مصادر اعلامية أن القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الغربية والشمالية الغربية، وباتت على بعد عشرين كيلومترا عنها. وتحدثت المصادر عن عشرات الانفجارات هزت كييف.