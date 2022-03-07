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بالفيديو.. ردأ على سؤال مراسل قناة العالم:

خطيب زادة: ما يحدث في فيينا هو في إطار المصالح الوطنية الإيرانية وضمن الخطوط الحمراء لطهران

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكدت طهران أن النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا باتت قليلة جدا، وأعلنت رفضها لأي مهلة محددة لنهايتها وإن مايجري في محادثات فيينا هو لصالح الشعب الايراني.

العالم - خاص بالعالم

وفي معرض رده على سؤال لمراسل العالم حول جولة المفاوضات الجارية في فيينا وفرقها مع الجولات السابقة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة إن ما يجري حاليا في فيينا يسير باتجاه ضمان مصالح الشعب الإيراني.

واكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان أي حوار مباشر مع واشنطن يجب أن يكون بعد تغيير الإدارة الأمريكية سلوكها تجاه إيران، معتبرا ان مسار عودة واشنطن للاتفاق النووي يتطلب وقتا ولن يحصل خلال ليلة واحدة.

وقال: لم نشهد أي تغيير في سلوك الولايات المتحدة حتی الیوم واستمرت سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني، مؤكدا ان إقامة أي علاقات مع واشنطن تتوقف علی رعایتها لمصالح الشعب الإيراني.

واضاف خطيب زادة: ان ما يحدث في فيينا هو في إطار المصالح الوطنية الإيرانية وضمن الخطوط الحمراء لطهران، لافتا الى اننا نسعى أن نبعد المحادثات في فيينا عن باقي الملفات بين أطراف الحوار.

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