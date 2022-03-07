شاهد.. مصنع لجذب وإلهام الشباب الموهوبين في الأردن

العالم – خاص بالعالم

وفيما يشمل الدعم الطلاب والرياديين والشركات الناشئة يعمل العديد من الشباب حاليا مع المصنع لإنتاج منتجات في شتى القطاعات.

في التفاصيل، مصنع الأفكار أو'تيك ووركس' مركز ومنصة ومحرك ابتكار فريد من نوعه انشأ منذ العام الفين وثمانية عشر في الأردن.. يعمل على جذب وإلهام وتمكين ودعم الصانعين والمبدعين والشباب الموهوبين وتحويل أفكارهم لمنتجات حقيقية وقصص ابتكارات ناجحة.. واستقبل المركز العام الماضي نحو مئة مخترع وشركة ناشئة لمساعدة أصحاب الاختراعات على إنتاج النماذج الأولية بشكل سريع وبتكلفة منخفضة.

جهاز لتعقيم درابزين السلالم الكهربائية من جميع أنواع الفيروسات جهاز تعقّب للمرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. قابس كهربائي ذكي يحمي الأطفال من الصعقات الكهربائية. البيت الذكي الذي يمكّن بواسطة هاتف نقال التحكم بالأجهزة الكهربائية داخل المنزل من إنارة البيت أو فتح التدفئة أو التبريد عن بعد. مثلث بيكلر لعبة الأطفال الآمنة والصديقة للبيئة ولوحة مفاتيح خاصة بالبيانو تمكّن المكفوفين من العزف..جميعها ابتكارات تم إنجازها بمساعدة المركز من قبل مهندسين وطلاب مبدعين .

كما يقدّم المصنع خدماته للأطباء والمستشفيات في مجال عمليات ترميم الوجه وطب الأسنان الرقمي وغيرها.ويقوم المصنع الذي يأمل بفتح فرعين آخرين له في شمال وجنوب الأردن باستقبال طلاب المدارس والجامعات وتقديم دروس توعية تدريبية حول التكنولوجيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..