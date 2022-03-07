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مصر تسمح لطائرة سياح روسية عالقة في شرم الشيخ بالإقلاع إلى موسكو

مصر تسمح لطائرة سياح روسية عالقة في شرم الشيخ بالإقلاع إلى موسكو
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

منحت سلطات الطيران المصرية، بعد التحقق من الوثائق، تصريحا لشركة "أورال إيرلاينز" للقيام برحلة شرم الشيخ - موسكو التي تم منعها في وقت سابق، ونقلت الطائرة أكثر من 200 مسافر.

العالم _ افريقيا

وقالت الشركة في قناتها على "تيليغرام" اليوم الاثنين، "بعد التحقق من الوثائق، أصدرت سلطات الطيران المصرية تصريحا لشركة أورال للطيران بتشغيل الرحلة U61886. عادت طائرة إيرباص A321 VQ-BKY اليوم من شرم الشيخ إلى موسكو وعلى متنها 236 راكبا".

وفي وقت سابق تم تأجيل مغادرة رحلة شركة الطيران على خط شرم الشيخ - موسكو بسبب إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية.

وأعلنت شركة "أورال إيرلاينز"، أمس الأحد، إلغاء برنامج الرحلات إلى مصر من 14 مارس حتى 20 مايو على الأقل.

وقالت إن الرحلات ستتواصل من 5 مارس إلى 13 مارس، لنقل الركاب في اتجاه واحد من مصر إلى روسيا.

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