الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

النزاهة العراقية تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في ميسان

النزاهة العراقية تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في ميسان
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأثنين، عن ضبطها حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل الى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار في مُحافظة ميسان.

العالم - العراق

وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تجاوزت (1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لمُوظَّفي الشركة".

وأضافت إنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلاً عن مُدقِّق الشركة، وأحد مُوظَّفيها وأوليَّات مُستندات الصرف المُكرَّرة كافة".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشف الفريق الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة "عن وجود مُغالاةٍ بأسعار الشراء والصيانة لمُستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحَّة، إضافة إلى مُخالفاتٍ للضوابط والتعليمات رافقت عمليَّـة شراء المُستلزمات".

وأوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".

روابط ذات صلة

النزاهة العراقية تضبط تلاعباً بـ 500 مليون في المثتى وكربلاء

النزاهة العراقية فتحت 19 ألف قضية فساد خلال 2021

كشف تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية من قبل النزاهة بمحافظة النجف الاشرف

مطالبات للتحقيق في شراء العراق منصة نفطية مركونة بالامارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النزاهة العراقية تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في ميسان

الدفاع الروسية: القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تمام على بلادها

بالفيديو.. مراسل العالم: اليمن تدخل مرحلة أزمة انهيار الخدمات

على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي... محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس

دعوات لإحياء فجر الجمعة القادم في الأقصى تحت شعار "لن نرحل"

العراق يصدر قرارات هامة بخصوص إجراءات ’كورونا’ الاحترازية