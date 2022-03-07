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بالفيديو.. ما هدف النظام البحريني من استهداف واعتقال النساء؟

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال الاعلامي البحريني جواد عبد الوهاب ان المرأة البحرينية كانت عامل نشط في تشجيع الشباب والمشاركة الفعالة في الحراك لذلك يقوم النظام باستهدافها.

العالم - البحرين

واوضح الاعلامي جواد عبد الوهاب في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين) ان المجتمع البحريني تقليدي متدين والعادات والتقاليد في صالح المرأة والمجتمع البحريني يعطي هذه العادات والتقاليدي اهمية كبيرة.

واشار عبد الوهاب الى ان المرأة كانت عامل نشط في تشجيع الشباب والحراك ولها مشاركة فعالة في الحراك لذلك اراد النظام البحريني ان يلعب على هذا الوتر ويقوم بهذا العنف الكبير ضد المراة من اجل اسكات صوتها واخافتها ظنا منه بان هذه الاساليب ستوقف المرأة البحرينية التي تتميز بانها شريك للرجل حتى في الحراك والمطالب السياسية.

واضاف ان في عهد حمد بن عيسى شوهد المزيد من الانتهاكات والعنف، لافتا الى ان هناك حوادث لم تذكر في الاعلام مثل الاغتصاب الذي تعرضت له بعض النساء.

واكد عبد الوهاب الى ان النظام البحريني يهدف لاخماد الحراك ويسعى لتشكيل عامل ضاغط من المرأة على المجتمع لوقف الحراك، مشددا على ان كل هذه الاساليب فشلت بل زادت من اصرار المرأة البحرينية على مواصلة الدرب وكلما اعتقلت شابة ما تتشجع النساء اكثر.

المزيد بالفيديو المرفق..

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