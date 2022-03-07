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اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن كوريا الشمالية

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن كوريا الشمالية
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من واشنطن اجتماعا طارئا مغلقا وغير رسمي الاثنين لمناقشة ملف كوريا الشمالية، بعدما أجرت بيونغ يانغ اختبارا لما يعتقد أنه صاروخ، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وتقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وايرلندا والنروج خلف عقد الجلسة، وفق ما اوضح الدبلوماسيون لفرانس برس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة "مهمة أخرى" لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات العسكرية في المنطقة إطلاق صاروخ باليستي من البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق، "في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وهذا هو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أسبوع لاختبار معدات الأقمار الصناعية والتاسع لإطلاق صاروخ هذا العام.

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اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن كوريا الشمالية